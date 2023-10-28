جي في للاستثمارات تشارك في البطولة العالمية للإنشاء والتشييد في روسيا

أعلنت شركة جى فى للاستثمارات والتنمية عن مشاركتها فى البطولة العالمية الثالثة للإنشاء والتشييد التى أقيمت فى مدينة سانت بطرسبرج الروسية، تحت رعاية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ووزارات الصناعة والإنشاء والتشييد والإسكان الروسية.

تأتى هذه المشاركة فى إطار رؤية جى فى للاستثمارات والتنمية التى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة على المستوى الاقتصادى والاجتماعى، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأخرى، وتأكيدًا على التزام الشركة بالتطور الصناعى وجذب الاستثمارات. وشارك المهندس شريف حمودة فى جلسة حوارية مفتوحة بحضور نائب محافظ سانت بطرسبرج ورؤساء عدد من البنوك الروسية ونائب وزير الصناعة الروسى وبعض رؤساء الشركات المتخصصة فى تكنولوجيا الصناعة الحديثة من روسيا وآسيا.

وتعليقًا على مشاركة جى فى للاستثمارات والتنمية فى هذه البطولة، قال المهندس شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة جى فى للاستثمارات والتنمية: «سعدنا بالمشاركة فى هذه البطولة العالمية التى شارك فيها كبرى شركات التشييد والبناء فى العالم، خاصة وأنها تحت رعاية رفيعة من رئيس روسيا وعدد من الوزارات الروسية. لقد أتيحت لنا فرصة هامة لاستعراض مزايا مدينة طربول الصناعية، التى تعد واحدة من أكبر المدن الصناعية فى مصر والمنطقة وأكثرها شمولًا وتكاملًا.

فى الوقت نفسه، كانت البطولة بمثابة منصة تفاعلية هامة تضمنت عددًا من الجلسات النقاشية التى تضمنت آراءً ورؤى مستقبلية حول صناعة التشييد والبناء فى العالم. تأتى هذه المشاركة ضمن سلسلة من المشاركات الناجحة لشركتنا فى المؤتمرات والمعارض الدولية، مما يبرز التزامها القوى بتعزيز الحوار الدولى وتحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)».

يشار إلى أن مدينة طربول تقع على مساحة 109 ملايين متر مربع، فى موقع استراتيجى بمحافظة الجيزة، وهى أكبر مدينة صناعية ذكية فى مصر. تتميز بقربها من شبكة الطرق الرئيسية التى تسهل الانتقال من وإلى محافظات الجمهورية، أنشأت لتكون مدينة صناعية جاذبة للاستثمار تربط محافظات الصعيد بالمراكز الاقتصادية التى تتواجد فى الدلتا، ومن المخطط أن تكون وجهة جاذبة للصناعة والاستثمار.