أدان أسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد، تفاقهم الأوضاع في قطاع غزة، واجتياح القطاع بري وبحري، بقصف غير مسبوق من قبل الاحتلال الصهيوني، انتهك كافة القوانين الدولية، وضرب بها عرض الحائط، مؤكدأ أن إسرائيل مُصرة على استكمال مخططها الإجرامي بإبادة الشعب الفلسطيني.

وقال سكرتير عام حزب الغد، في بيان له اليوم، إن العدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين، سيخلف عدد كبير من الشهداء والضحايا، مشيرا إلى أن ما تنتهجه سلطات الاحتلال الاسرائيلية ضدالشعب الفلسطيني، يعد جريمة حرب، وانتهاك لمعاهدات جنيف والقانون الإنساني الدولي.

وأضاف «إسماعيل» أن الحرب الراهنة جاءت نتيجة غياب العدالة والتهرب من تطبيق الحل الوحيد المستدام المتمثل في حل الدولتين، مؤكدا على أن مخاطر تهجير الفلسطينيين وما يمكن أن يحدثه من صراعات واضطرابات في منطقة الشرق الأوسط ستطال تداعياتها السلبية كل الأطراف، مضيفا أن المجتمع الدولي لن يكون في مأمن من تداعيات تفجير الشرق الأوسط.

وأكد سكرتير عام حزب الغد أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية، حرب إبادة جماعية الهدف منها دفع المواطنين للنزوح جنوبا باتجاه سيناء، وهو ما لن تسمح به مصر مطلقا، مؤكدا أن القيادة المصرية شددت مرارًا وتكرارًا على أن أمن مصر القومي خط أحمر، موضحاً أن التهجير القسري جريمة حرب بحسب القوانين الدولية، مشددا على أن القوات المسلحة المصرية لن تتهاون في حماية حدود البلاد، وأمنها القومي.