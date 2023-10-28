جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين في غزة: منطقتكم أصبحت ساحة معركة

بعث جيش الاحتلال الإسرائيلي برسالة إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة، قائلًا إن منطقتهم أصبحت ساحة معركة.

بعث جيش الاحتلال الإسرائيلي برسالة إلى المدنيين الفلسطينيين في مدينة غزة، قائلًا إن «منطقتهم أصبحت ساحة معركة»، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «الجزيرة»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.

وأعاد جيش الاحتلال السبت، توجيه نداء للمواطنين لإخلاء شمال قطاع غزة إلى جنوبها، مشيرا إلى عمليات عسكرية وشيكة ضد حركة حماس في غزة.

وفي مقطع فيديو نُشر على منصة «إكس»، تويتر سابقا، السبت، قال المتحدث باسم الجيش: «هذا تحذير عسكري عاجل من القوات الإسرائيلية، ومن أجل سلامتكم المباشرة، نحث جميع سكان شمال غزة ومدينة غزة على الانتقال مؤقتا إلى الجنوب».

وأشار إلى ما وصفه بـ«عملية وشيكة» للجيش ضد حماس في غزة، مضيفًا: «إلى سكان شمال غزة ومدينة غزة، نافذتكم للتحرك قد أُغلقت، تحركوا جنوبا. هذا ليس مجرد إجراء احترازي، بل نداء عاجل».

وكرر مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأن حماس قد نشرت أصولا عسكرية في مناطق مدنية.

وقال مخاطبا سكان شمال غزة: «حماس تعرض حياتكم للخطر من خلال وضع الأسلحة والقوات داخل المناطق المدنية في غزة، بما في ذلك المدارس والمساجد والمستشفيات»، وفقًا لادعائه.