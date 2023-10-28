ميدفيديف يفوز على تسيتسيباس ويتأهل لنهائي فيينا

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حسم الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثالثا عالميا، مواجهة عالية المستوى مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، بمجموعتين دون رد "6-4 و7-6 (8-6)"، اليوم السبت في نصف نهائي دورة فيينا بالنمسا.

ويأمل حامل اللقب الروسي في التتويج للمرة السادسة هذا الموسم وال21 في مسيرته الاحترافية، لكن يتعين عليه تخطي الفائز بين مواطنه أندري روبليف (5) والإيطالي يانيك سينر (4) اللذين يلعبان لاحقا.

وكان تسيتسيباس أول من يهدد خصمه بكسر الإرسال في نصف النهائي (2-1)، لكن الروسي أنقذ 3 كرات، إحداها بدخول نادر على الشبكة.

وعندما سنحت الفرصة للروسي البالغ 27 عاما، كسر إرسال تسيتسيباس وتقدم (4-3) ثم حسم المجموعة الأولى (6-4).

وفي المجموعة الثانية، ورغم مقاومة جميلة من اليوناني الذي طبق إستراتيجية الإرسال والهجوم على الشبكة (30 كرة فائزة من أصل 39)، حصل ميدفيديف على فرص صنع الفارق وكسر الإرسال (3-3 و5-5).

لكن الشوط الفاصل (تاي بريك) مهد طريق النهائي للروسي بعد ساعة و44 دقيقة، إثر خطأين مباشرين من تسيتسيباس، ليحقق فوزه ال64 هذا الموسم.

كانت مواجهة اليوم، هي ال13 بين اللاعبين ويتفوق مدفيديف ب9 انتصارات.