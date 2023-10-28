قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر والمشرف العام على الأنشطة العلمية لرواق الأزهر، تعليقا على نداء الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بشأن الحرب على غزة؛ إن الأزهر يؤدي رسالته المنوط بها تجاه الأمة في تلك الظروف الخطيرة.

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «تحت الشمس»، المذاع عبر قناة «الشمس»: «الأمة في نوم عميق تحتاج إلى من يوقظها، ومن يوقظها الأزهر الشريف؛ هذا النداء واجب شرعي وديني على الأمة أن تنفذه، الأزهر ينادي على الأمة بأعلى صوته لعلهم يستيقظون».

وأعرب عن استيائه إزاء التعاطي الشعبي مع القضية الفلسطينية المتمثل في عدم اكتراث البعض بمشاهد إراقة دماء الشعب الفلسطيني، قائلا: «للأسف هناك من يجلسون على الموائد يأكلون وينظرون إلى هذه المشاهد بالتلفزيون، إن الأزهر يقول للناس؛ انهضوا ولا تتركوا هؤلاء ».

وتساءل: «كيف نرى أطفالا ونساء وشيوخا يقتلون ونحن نأكل ونشرب؟»، مبديا أمله أن تجدد دعوة الأزهر الصحوة في النفوس، قائلا: «نتمنى من الأمة العربية والإسلامية أن تستيقظ فيها النخوة العربية والإسلامية».

وجدد تساؤله إزاء دور الأمة العربية في مواجهة تلك الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، قائلا: «أين الأمة العربية؟ وأين العرب؟ نحن نحتاج على الأقل دعما سياسيا وماديا واقتصاديا».

وندد بجرائم الكيان الصهيوني عبر التاريخ، قائلا: «هؤلاء إناس لعنهم الله في التاريخ، هؤلاء قتلة الأنبياء والمرسلين، كتبهم وأسفارهم المقدسة تدعوهم إلى قتل كل طفل ورجل وامرأة، هذه صفاتهم يجب علينا أن نستيقظ».

وقال شيخ الأزهر، عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الجمعة:

«إن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة من قصف مكثَّف وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت، وتدمير لكل مظاهر الحياة، وحجب كلِّ مصادر الحقائق والمعلومات، حول ما يحدث من مجازر وجرائم حرب، لهو إرهابٌ أعمى، وانتهاكٌ واضحٌ لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية، وعلى العالم إدانته واتخاذ الإجراءات الحاسمة لوقفه فورًا».

وأضاف الطيب :«لن يرحمَ التاريخ كل مَن تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء، وكلَّ مَن دعم استمرار هذا الإرهاب الصهيوني، وواجب على الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم التكاتف لإيجاد حلٍّ فوري لإنقاذ هذا الشعب المظلوم الذي يُمارسُ ضده مجزرة إنسانية لم يعرف التاريخ الإنساني مثيلًا لها».