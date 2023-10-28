قنا: الكشف على 1101 مواطن خلال قافلة طبية مجانية في دشنا ضمن حياة كريمة

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية العزب التابعة لمركز دشنا، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف الداودي، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 1101 مواطن في 6 تخصصات طبية بواقع: "377 حالة باطنة، و234 حالة طب أطفال، و346 حالة رمد، و33 حالة جراحة، و66 حالة أمراض نساء وتوليد، و45 حالة تنظيم الأسرة"، وإجراء فحوصات معملية لعدد 54 حالة.

وأشار إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

وقال الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل وصيدلية يتوافر بها جميع الأدوية، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقدم خدمات التوعية.

وعقدت ندوة لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة حضرهما 40 مواطنا.