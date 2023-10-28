قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، إنّ الاحتلال الإسرائيلي حوّل القطاع في الساعات الماضية إلى كتلة من اللهب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، ظهر السبت، أن جيش الاحتلال ارتكب أعنف المجازر منذ بدء العوان على قطاع غزة، وذلك بواقع 53 مجزرة راح ضحيتها 377 شهيدا.

وأشار إلى أن أغلب الشهداء هم من النازحين الذي أرغمهم الاحتلال للتوجه إلى جنوب القطاع بزعم أنها مناطق آمنة.

​​​​​​​وشهدت غزة ليلة الجمعة / فجر السبت، قصف هو الأعنف منذ 7 أكتوبر الجاري، تسببت بتدمير مئات المباني كليا، تزامنا مع توغل بري محدود لليوم الثالث على التوالي، وقطع للاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن القطاع عزله عن العالم الخارجي.