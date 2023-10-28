أكثر من 600 طفل دون سن الرابعة ضمن شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة

ضمت قائمة نشرتها مؤخرا وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بأسماء الشهداء الذين سقطوا في القطاع منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الجاري، أكثر من 600 طفل دون سن الرابعة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن القائمة أظهرت استشهاد ما لا يقل عن 1500 طفل دون سن العاشرة، بما في ذلك 600 طفل دون سن الرابعة، وأكثر من 100 منهم تقل أعمارهم عن عام واحد، وفق تحليل للأسماء المنشورة.

وتجري وزارة الصحة في غزة تحديثاً دائما خلال اليوم لأعداد الشهداء والإصابات في القطاع.

وضمت القائمة الاسم والعمر والجنس ورقم الهوية لـ 6747 شخصا، وقالت الوزارة، إن القائمة لا تشمل 281 شخصا إضافيا استشهدوا لكن لم يتم التعرف عليهم.

والعدد الكبير من الأطفال الذين تم الإبلاغ عن استشهادهم، بلغ حوالي 40 بالمئة من مجموع الشهداء، وهذا يتماشى بشكل عام مع ارتفاع نسبة الأطفال في سكان غزة، حيث يشكلون حوالي 47 في المئة من سكان غزة، وفقاً لليونيسف، وهي نسبة أعلى من معظم دول العالم، باستثناء أفغانستان وأجزاء من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.