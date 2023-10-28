واشنطن وبكين تتفقان من حيث المبدأ على لقاء بين بايدن وشي الشهر المقبل

اتفق مسؤولون أمريكيون وصينيون من حيث المبدأ على عقد اجتماع الشهر المقبل بين الرئيسين جو بايدن وشي جين بينج، على الرغم من أنه لا يزال يتعين على الجانبين وضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر أمريكية.

وأضافت المصادر التى طلبت عدم الكشف عن هويتها أن تفاصيل الاجتماع، الذي من المرجح أن يعقد خلال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو في نوفمبر، لا تزال قيد الإعداد. وأشارت السفارة الصينية لدى الولايات المتحدة إلى المدينة كمكان محتمل.

وحذرت المصادر المطلعة على المناقشات، رغم ذلك، من أن الجانبين لا يزالان يعملان من أجل التوصل إلى اتفاق للقاء الزعيمين.

وتأتي هذه الانفراجة المحتملة في أعقاب زيارة وزير الخارجية الصيني وانج يي هذا الأسبوع، الذي عقد اجتماعات لمدة يومين في واشنطن مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، والتقى أيضا مع بايدن أمس الجمعة في البيت الأبيض.