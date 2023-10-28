رد مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، على المنشورات الإسرائيلية بالضفة الغربية التي تدعو السكان للتوجه نحو الأردن، قائلا إن الاحتلال لا يريد استمرار الشعب الفلسطيني على أرضه.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، عبر قناة «ON » مساء الجمعة: «يريدون أرضا بلا شعب، هذا حلم الأغبياء الإسرائيليين ولن يتحقق، نحن سنبقى هنا، إما أن نعيش على أرضنا كرماء أو ندفن فيها شهداء».

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يعايش مخطط التهجير يوميا من خلال سرقة الأراضي وإقامة المستوطنات وتهجير السكان بمدينة القدس وهدم المنازل، معقبا: «الهدف هو إخراج فلسطين من أهلها برعاية أمريكية وصمت دولي».

وأوضح أن عدوان الاحتلال يشمل قطاع غزة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، معقبا: «لا يوجد مكان داخل قطاع غزة لا يستهدف الآن، كل نقطة الآن تحت القصف في الشمال والشرق والوسط حرب من البحر والجو، لا يوجد مكان آمن، نحن نتعرض إلى حرب إبادة حقيقية».

ونوه بأن قطاع غزة أكثر مدن العالم اكتظاظا على صعيد الكثافة السكانية حيث تستوعب 2.3 مليون مواطن، قائلا: «غزة كلها عبارة عن أحياء سكنية تستهدف بقنابل وطائرات ودبابات أمريكية، وغطاء قانوني وسياسي من أمريكا، الشعب الفلسطيني المغلوب على أمره الضعيف يحارب من أمريكا وأعتى قوى الشر في العالم».

ويشهد قطاع غزة، في هذه الآونة، قصفا عنيفا بشكل غير مسبوق، وذلك جوا وبحرا ومدفعيا، وسط انقطاع تام للكهرباء وخدمات الاتصالات والإنترنت.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال «خاصة»، إن خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على خطوط التغذية والأبراج والشبكات.

في حين أعلنت المقاومة الفلسطينية، أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة، وتحديدا في مناطق شرقي القطاع.