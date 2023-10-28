اعتقال نائب بريطاني بشأن مزاعم اغتصاب وحيازة مواد ممنوعة

اعتقلت شرطة ساري في جنوب شرق إنجلترا النائب عن حزب المحافظين كريسبين بلانت واستجوبته بشأن مزاعم الاغتصاب وحيازة مواد ممنوعة.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن حزب المحافظين طلب منه الابتعاد عن مبنى البرلمان.

وبعد ظهور تقارير بشأن اعتقال نائب محافظ للمرة الأولى، مساء الخميس، أصدر بلانت تصريحاً عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً) تعهد فيها بتبرئة اسمه. وقال النائب عن منطقة ريجيت إنه "سيتعاون تماماً" مع التحقيق المستمر، وإنه "على ثقة" في عدم توجيه تهمة إليه.

وادعى أنه في البداية استجوبته الشرطة، الأربعاء، بعد إبلاغه عن ابتزاز مزعوم، مضيفا: "أفادت تقارير بأن نائباً برلمانياً تم توقيفه أمس على صلة بمزاعم اغتصاب. أؤكد أن هذا النائب كان أنا".

وقال بلانت: "تتطلب حقيقة الاعتقال إشعاراً رسمياً لرئيس المجلس ثم رئيس كتلتي (كتلة الحزب في البرلمان). الآن تم استجوابي مرتين على صلة بهذه الحادثة، المرة الأول قبل ثلاثة أسابيع، عندما أبلغت عن مخاوفي بشأن الابتزاز. وجاءت المرة الثانية في وقت سابق من هذا الصباح تحوطياً بعد الاعتقال".

وأضاف النائب: "الاعتقال غير ضروري حيث أظل مستعداً للتعاون بالكامل مع التحقيق الذي أنا على يقين من أنه سينتهي دون اتهامات. لا أعتزم قول المزيد في هذا الشأن حتى تكمل الشرطة تحقيقاتها".

وقال متحدث باسم شرطة ساري لـ"إندبندنت": "يمكننا تأكيد أن رجلا اعتقل صباح أمس (25 أكتوبر) بشبهة الاغتصاب وحيازة مواد ممنوعة. وقد أطلق سراحه بكفالة مشروطة من الشرطة في انتظار مزيد من التحقيقات".