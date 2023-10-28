مؤسسات المجتمع المدنى الباكستانية تنظم تجمعا لتأييد الفلسطينيين

شارك أعضاء من مؤسسات المجتمع المدنى الباكستانية، اليوم السبت، فى تجمع مؤيد للفلسطينيين بمدينة كراتشى الباكستانية لإظهار تضامنهم مع الفلسطينيين والاحتجاج ضد إجراءات إسرائيل فى قطاع غزة.

وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس أوف باكستان "أن المشاركين فى التجمع الذى تم تنظيمه أمام نادى الصحافة بكراتشى رددوا الهتافات والشعارات المؤيدة للفلسطينيين والتى تندد بوحشية إسرائيل فى التعامل مع سكان قطاع غزة".

وفى الأسبوع الماضى شارك الآلاف من الباكستانيين في "مسيرة التضامن مع فلسطين"، التي نظمتها "الحركة القومية المتحدة الباكستانية" للإعراب عن دعمهم القوي للشعب الفلسطيني.

وبغض النظر عن الاختلافات السياسية واللغوية والدينية والفقهية، أصبحت شرائح متنوعة من كراتشي، صوت الفلسطينيين، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية يوم السبت الماضى .

وفي حديثه في التجمع، قال خالد مقبول صديقى وهو أحد المنظمين لدى "الحركة القومية المتحدة الباكستانية إن هناك حاجة ملحة للاهتمام العالمي والدعوة لاتخاذ إجراء، ردا على الأزمة الإنسانية المستمرة في فلسطين.

وشدد أيضا على "الأهمية الحاسمة للوقوف مع المظلومين، بما يتماشى مع مبادئ العدالة العالمية وممارسات حقوق الإنسان الدولية".

كما لفت إلى الانتهاك المأسوي للقوانين الدولية، من قبل الإدارة الإسرائيلية، بالأخص الهجمات على المستشفيات والمراكز الطبية في فلسطين.