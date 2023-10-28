يبقى مشهد مقاتلي القسام المحمولين في عربات الهايلكس ربع نقل وهم يرشقون المستوطنات ببنادقهم الآلية ذكرى محفورة في أذهان كثير من الإسرائيليين.

ولكن ثمة شيء وراء ارتباط فصائل المقاومة الفلسطينية بذلك الطراز من عربات الربع نقل اليابانية التي لم تغب عن معركة أو حتى أي عرض عسكري للمقاومة.

وقالت صحيفة كالكلست العبرية، في تحليل لها، إن بداية العلاقة بين المحاربين العرب والهايلكس بدأت مطلع الثمانينيات حين تمكن مسلحون تشاديون هزيمة الجيش الليبي المسلح بالدبابات السوفيتية الضخمة.

وأضافت الصحيفة، أن قدرة السيارة العالية على المناورة وكذلك قوة حملها السلاح الثقيل، هو ما جعلها فتاة لأحلام المقاتلين الفلسطينيين، إضافة إلى أن قوة تحملها مثالية.

وأوضحت الصحيفة، أنه خلال برنامج "توب جير" بقناة "bbc" البريطانية تم إغراق الهايلكس تارة، وإسقاط بناية عليها مرة أخرى، وضربها بأجسام ثقيلة، غير أنها لم تزل قادرة على الحركة دون عطل.

وتابعت الصحيفة، نقلا عن قناة ABC، أن الحكومة الأمريكية استجوبت الشركة اليابانية المالكة للعلامة التجارية ذات مرة لتطالبها بالانتباه من خطورة وقوع تلك السيارة القوية بأيدي المجموعات المسلحة حول العالم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن السيارة المذكورة تدخل للقطاع مهربة عبر تقسيمها لقطع غيار سهلة الحمل، ومن ثم يتم إعادة تجميعها داخل غزة، لافتة إلى أن استخدام حركة حماس للسيارة جاء لشدة متانتها التي لم تحلم الشركة أن تصل إليها سيارة الهايلكس حين صنعتها.