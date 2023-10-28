حشد ليهود أمريكيين بمحطة قطارات نيويورك احتجاجا على قصف غزة

احتشدت المئات من اليهود المناصرين للسلام، في محطة قطارات جراند سنترال الشهيرة وسط مدينة نيويورك الأمريكية؛ بهدف المطالبة بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة وإعلان وقف إطلاق نار عاجل.

واحتل المتظاهرون قاعة المسافرين الرئيسية في المحطة، مرتدين قمصانًا سوداء، وحملوا لافتات عليها عبارات من قبيل، «يجب أن تصبح فلسطين حرة»، و«نريد وقف إطلاق نار فورًا«، و«كونوا معنا الجانب الصحيح من التاريخ»، وفق وكالة الأناضول.

ويشهد قطاع غزة، في هذه الآونة، قصفا عنيفا بشكل غير مسبوق، وذلك جوا وبحرا ومدفعيا، وسط انقطاع تام للكهرباء وخدمات الاتصالات والإنترنت.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال «خاصة»، إن خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على خطوط التغذية والأبراج والشبكات.

في حين أعلنت المقاومة الفلسطينية، أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة، وتحديدا في مناطق شرقي القطاع.