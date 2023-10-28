وزير الدفاع الإسرائيلي: هذه حرب على بيتنا ولا خيار لنا فيها إما نحن أم هم

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إنه بجانب الجهد الحربي في الميدان، يخوض جيش الاحتلال جهودا أخرى.



وذكر خلال كلمة له في مؤتمر صحفي، منذ قليل، أن مهمة تحصين الجبهة الداخلية وخطوط التماس ضمن أولوية المهام التي يبذلها جيش الاحتلال، إلى جانب الاهتمام بالمدنيين، وحتى البلدات على خطوط التماس وإخلاء المدنيين من بيوتهم.



وشدد: «نبذل كل الجهود لإعادة المخطوفين إلى بلدنا وهذا جهد معقد ومواجهة مع واقع لم نواجهه من قبل، ومستعدون للقيام بكل ما يطلب من أجل إعادتهم وهي مهمة ذات أولوية عليا وملتزمون بذلك، ونحن نعرف مع من نتواجه»- على حد زعمه.



واتهم وزير الدفاع الإسرائيلي المقاومة الفلسطينية بارتكاب جرائم للأطفال واغتصاب النساء، مضيفا: «نتعامل مع منظمة قاتلة، قتلت الأطفال واغتصبت نساء وبثت صور هذه الفظائع بثا حيا»- بحسب ادعائه.



وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية لا تبحث عن حلول إنسانية، بل تبحث عن إنهاء الضغط الحربي، مشددا على أنه كلما زاد الضغط العسكري وازدادت قواتهم النارية وضرب حماس أكثر، ستزداد الفرصة إلى أن تقبل بحلول تسمح بالوصول إلى المخطوفين.



واختتم: «لن تكون الحرب قصيرة ستكون طويلة، وستطلب الصبر والقدرات النفسية كأفراد وقيادة وخاصة القوات الأمنية، هذه حرب على بيتنا، حرب لا خيار لنا فيها إما نحن أم هم»، مضيفا: «أنا ملتزم بقيادة المنظومة الأمنية باسم دولة إسرائيل إلى نصر على حركة حماس».