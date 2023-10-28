قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة قادرة على حماية نفسها بشكل كامل، بفضل الله (عز وجل) وشعبها وشبابها وجيشها.

وأضاف خلال فعاليات افتتاح الملتقي والمعرض الدولى السنوي للصناعة فى دورته الثانية، اليوم السبت، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة للتخفيف من حالة الاقتتال في قطاع غزة.

وأشار إلى بذل الدولة جهودا لإدخال المساعدات للقطاع، موجها الشكر لكل الدول التي أرسلت مساعدات إنسانية.

وشدد على ضرورة مواصلة الضغوط من أجل إيصال المساعدات، بالحجم الذي يتناسب مع حجم الطلب والاحتياج في القطاع.

ونوه بأن قطاع غزة كان معرضا للحصار في وقت سابق، ثم اشتد مؤخرا في المياه والوقود والمواد الغذائية والطبية والكهرباء، ما يجعل الاحتياج ضخما.

ولفت إلى أنه لا يمكن مواكبة ذلك بـ20 أو 60 أو 100 شاحنة مساعدات، لكن أي حجم من الشاحنات يمكن إدخالها للقطاع هو أمر شديد الأهمية.