شهدت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، تقلبات مفاجئة في حالة الطقس، وتساقط أمطار متوسطة على أنحاء المدينة، كما أعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لمواجهة تداعيات حالة الطقس.



وقال علي عبدالبصير، نائب رئيس المدينة، إن حالة الطقس شهدت تغيرات مفاجئة، حيث تلبدت السماء بالغيوم، وأعقبها تساقط أمطار خفيفة على المدينة فقط، وبعد ذلك بدأت الأمطار في الزيادة على مختلف أنحاء المدينة والوديان التابعة لها، ومن المتوقع أن تزداد مع حلول الليل.



وأكد نائب رئيس المدينة، في تصريح له، اليوم السبت، أن الأمطار مازالت متوسطة، ولم يجرِ غلق أي من الطرق الدولية التي تربط المدينة بالمدن الأخرى، وجرى تعزيز الوحدة المحلية بعددًا من المعدات الثقيلة؛ تحسبًا لحدوث السيول التي تحدث نتيجة لتجمعات مياه الأمطار على قمم الجبال وسقوطها على هيئة شلالات مياه جارفة.



وأوضح أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى بالقطاعات المعنية، لافتًا إلى أن هيئة الأرصاد الجوية توقعت سقوط أمطار على المدينة وتزداد حدتها خلال الفترة المقبلة، لذا جرى اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات حالة الطقس بالتنسيق مع الجهات المعنية.