حمدين صباحي: ندعم الموقف الرسمي المصري بشأن القضية الفلسطينية ورفض التهجير

قال المرشح الرئاسي الأسبق، حمدين صباحي، إن الحركة المدنية باعتبارها تعبر عن المعارضة تشعر بما يشعر به كل مصري وعربي تجاه المجازر التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، مؤكدا أن مصر طوال تاريخ هذا الصراع في مقدمة من تصدت لما يفعله هذا الكيان الصهيوني.

وقدم صباحي، في كلمته بمؤتمر الحركة المدنية، التحية لصمود غزة والمقاومة الفلسطينية بكل فصائلها ولطوفان الأقصى، مشيرا إلى أن ما نراه اليوم هو حركة تحرر وطني ضد محتل سرق الأرض، وهي حركة تحرر وطني مشروعة.

وأضاف أن الحركة المدنية بادرت بالتعبير عن رفض سياسات دولة الاحتلال، لافتا إلى أن الجميع في معركة تحرر وطني، ومصر مشاركة فيها من واقع مسئولياتها التاريخية والسياسية.

وطالب "صباحي"، بفتح معبر رفح دائما لتمرير المساعدات، مؤكدًا أنه يرفض التهجير القسري للفلسطينيين.

وتابع: "يُرفض الشعب الفلسطيني التهجير على مدار التاريخ، ونحن ندعم الموقف الرسمي المصري على الرغم من أننا نرى أن لها دور أكبر وأهم، ومن هذا المنطلق نقدم بعض المقترحات أولها طرد سفير إسرائيل من مصر، وسحب السفير المصري من تل أبيب"، مضيفا: "نحيي كل الجهود التي بذلت في جمع المساعدات وقوافل الإغاثة".

واستكمل: "ندرك أن المعركة طويلة ووارد تحولها إلى حرب إقليمية ونحن مع حق فلسطين لاسترداد أرضه وندعو إلى أوسع تضامن شعبي".

واستطرد: "نؤكد تحيتنا للشعوب الغربية التي رفضت الجرائم التي تجرى في فلسطين، ونستنكر تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن ودعمه المتواصل لكيان الاحتلال الذي يعد عدوان على كل مصري وعربي وصاحب ضمير".

واختتم: "ندين موقف الإدارة الأمريكية والبريطانية والألمانية والإيطالية والكندية، وغيرهم مما يدعمون ما يحدث وسنواصل دورنا في الحشد الشعبي والدعم، وستكون هدفنا الأول هو فتح المعبر بشكل مستمر، ونحن في حاجة ماسة إلى صوت شعبي وموقف وطني موحد".