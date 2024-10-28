رئيس الوزراء الفرنسي يعود إلى العمل بعد خضوعه لجراحة

استأنف رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه عمله اليوم الاثنين بعد خضوعه لعملية جراحية في نهاية هذا الأسبوع، وفقا لتحديث صحي نادر من طبيبه.

وقال البيان إن بارنييه - 73 عاما، وهو الأكبر من بين 26 رئيس وزراء خدموا في الجمهورية الفرنسية الخامسة الحديثة، عاد إلى "أوتيل دي ماتينيون"، المقر الرسمي، ومن المقرر أن يترأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل.

ولم يتضمن البيان الصادر عن طبيب بارنييه، الدكتور أوليفييه هيرسان، سوى تفاصيل قليلة عن العملية، لكنه أكد نجاحها.

وتأتي هذه الجراحة في لحظة محورية في المسيرة المهنية لرئيس الوزراء السبعيني الذي عينه الرئيس الفرنسي الشهر الماضي فقط.