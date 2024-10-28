أسوان: مهلة شهرين لسرعة الانتهاء من إجراءات الطرح للمشروعات ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة

شدد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، على رؤساء المراكز والمدن والإدارات ومديريات الخدمات، أنه سيتم منح مهلة شهرين لسرعة الانتهاء من إجراءات الطرح والبت والترسية للمشروعات التي تم التعاقد عليها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2025، حيث سيتم سحب المبالغ المخصصة لأي جهة، وتخصصيها لمشروعات أخرى في حالة عدم تنفيذ تلك الإجراءات.

ووجه المحافظ، في بيان اليوم الإثنين، بضرورة وضع برنامج زمني لنهو تلك الإجراءات بالكامل، وسرعة الإنجاز لها بنهاية إبريل القادم، لا سيما في ظل تنفيذ 45% من الخطة حتى الآن، مشددًا على أنه سيعمل على تذليل أي معوقات من أجل إنجاز المهام في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ أسوان، اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بجانب القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية بالمحافظة.

كما وجه "كمال"، بالتنسيق بين شركات السياحة ووكلاء السفر؛ لتنفيذ مبادرة المحافظة بشأن إنهاء إجراءات استخراج تصاريح الرحلات والمناسبات المختلفة للتيسير على المستفيدين منها، مكلفاً بإنهاء إجراءات الخريطة التفاعلية المتعلقة بالمنشآت الحكومية، ودعمها بالبيانات والإحداثيات المطلوبة بشكل كامل.

وحرص محافظ أسوان، على الاستماع لمطالب ومقترحات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بجانب اتخاذ الإجراءات الفورية حيالها حال عدم تنفيذها.

فيما قدم المحافظ، الشكر للقيادات البرلمانية والتنفيذية على الجهود التي شهدتها الأشهر الماضية للتعامل مع مشكلة مياه الشرب، والتي تم إدارتها بحكنة وأداء حكومي تحت إشراف دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.