زعيم المعارضة الإسرائيلية يتهم نتنياهو برشوة شركائه

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يرشي" شركاءه في الحكومة من أجل البقاء سياسيا، في الوقت الذي قررت فيه الحكومة عدم الانعقاد في مكان واحد بشكل منتظم "لاعتبارات أمنية".

وكان لابيد يشير إلى دفع نتنياهو بمشروع قانون يعفي متدينين من الخدمة العسكرية مع عودة الكنيست إلى الاجتماعات اليوم الاثنين؛ بعد إجازة صيفية استمرت 3 أشهر، وفقا لموقع "الجزيرة" الإخباري.

وقال لابيد في منشور على منصة إكس "بينما لا تزال هناك مراقبات (مجندات) مختطفات في أسر حماس في غزة، الحكومة الإسرائيلية تروج لقانون التهرب".

وأضاف "سنحارب هذا القانون الشائن باسم محبي الوطن الذين يبقون الوطن حيا بينما تخونهم حكومتهم". وتابع لبيد "نتنياهو يرشي شركاءه في الائتلاف من أجل البقاء سياسيا، بينما يرسل جنودا للقتال".