كلوب أمريكا يتخطى مونتيري في الدوري المكسيكي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز كلوب أمريكا على ضيفه مونتيري بنتيجة 2-1، في أبرز مواجهات الجولة 14 من عمر الدوري المكسيكي لكرة القدم، فجر الإثنين.

تقدم بريان رودريجيز لكلوب أمريكا في الدقيقة 49، وأدرك مونتيري، التعادل بهدف جوردي كورتيزو في الدقيقة 87.

لكن ألفارو فيدالجو، منح كلوب أمريكا، نقاط المباراة بهدف ثان في الدقيقة 89.

ورفع كلوب أمريكا رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع، ليقلص الفارق مع مونتيري الذي تجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الرابع.

وفي مواجهة أخرى، فاز تولوكا على مضيفه نيكاكسا بنتيجة 3-1 بفضل ثلاثية سجلها خيسوس أنجولو في الدقائق 19 و25 و66.

بينما أحرز أوجستين بالافسينو، الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة (90+5).

وارتقى تولوكا بهذا الفوز لوصافة جدول الترتيب برصيد 31 نقطة خلف كروز أزول المتصدر (37 نقطة)، بينما تجمد رصيد نيكاكسا عند 13 نقطة في المركز 13.

كما سقط خواريز في فخ الخسارة أمام ضيفه أتلتيكو سان لويس بنتيجة 2-4.

أحرز أوسكار إستوبينان، هدفي خواريز في الدقيقتين 59 و74، بينما أحرز رباعية الضيوف، سيباستيان لامون "ثنائية" وماتيو كليموفيتش ويان فيليب في الدقائق 2 و36 و(45+3) و84.

وقفز سان لويس للمركز السابع برصيد 23 نقطة محققا فوزه السابع في المسابقة، بينما ظل خواريز في المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط بعد خسارة ثالثة على التوالي.