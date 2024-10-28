التموين: توقيع عقود إنشاء 3 مشروعات ومراكز تجارية جديدة بمحافظتي الشرقية وبني سويف

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بدأت أمس الاثنين، فعاليات توقيع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية عقود إنشاء مشروعات ومراكز تجارية جديدة في محافظتي الشرقية وبني سويف.

تتضمن المشروعات أنشطة متنوعة منها: هايبر ماركت وأسواق جملة ومناطق ترفيهية وأندية اجتماعية وخدمات حكومية ومحطات خدمة وتمويل سيارات ومخازن أدوية وأنشطة تجارية متنوعة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في إنشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة.

وذلك بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية واللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي والدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وممثلي الجهات المعنية والتنفيذية.