قالت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، إن اجتماعات الحكومة الإسرائيلية لن تعقد مجدداً بشكل ثابت في مكتب رئيس الوزراء.

ونقلت قناة «الشرق» عن الهيئة، قولها إن هذا القرار جاء بموجب توصية من أجهزة الأمن الإسرائيلية، التي أرجعت القرار إلى اعتبارات أمنية وما وصفته بـ«دواعي التأمين»، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري المصغر للشئون السياسية والأمنية في إسرائيل (الكابينت) مساء اليوم الأحد، لمناقشة احتمالات الرد الإيراني بعد الهجوم الذي نفذته إسرائيل أمس الأول السبت، وأسفر عن مقتل 4 جنود إيرانيين.

وذكر موقع «والا» الإسرائيلي أن تقديرات تشير إلى أن الإيرانيين يدرسون الرد على الهجوم، في حين يستعد الجيش الإسرائيلي لجميع السيناريوهات.

في المقابل، قللت إيران من أهمية آثار ونتائج الهجوم الإسرائيلي، وقال المرشد الإيراني على خامنئي إنه يجب عدم تضخيم «الخطوة الشريرة للكيان الصهيوني» ولا التقليل من أهميتها أيضا.

وفي حين قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن شعب بلاده سيرد على الهجوم الإسرائيلي بـ«حكمة وذكاء»، طالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الهجمات الإسرائيلية التي وصفها بـ«الإجرامية»، واتهم الولايات المتحدة بالمشاركة في الهجوم الإسرائيلي على إيران وتوفير ممر جوي للقوات الإسرائيلية.