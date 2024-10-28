منصة أكس توقف حسابا جديدا باسم المرشد الإيراني

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أوقفت منصة «أكس» على شبكة التواصل الاجتماعي، حسابًا جديدًا نشر رسائل باللغة العبرية باسم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي.

تم تعليق هذا الحساب الذي تم إنشاؤه حديثًا صباح الاثنين، مرفقا بالإشعار القصير التالي: «إكس تعلق الحسابات التي تنتهك سياساتها»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ولم تحدد المنصة المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك القاعدة المزعوم انتهاكها.

وتم افتتاح هذا الحساب خلال عطلة نهاية الأسبوع بالعبارة الاستفتاحية «بسم الله الرحمن الرحيم».

وتدير خدمات آية الله علي خامنئي عدة حسابات باسمه على شبكات التواصل الاجتماعي، تبث رسائل بلغات مختلفة.