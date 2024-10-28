 منصة أكس توقف حسابا جديدا باسم المرشد الإيراني - بوابة الشروق
الإثنين 28 أكتوبر 2024 7:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

منصة أكس توقف حسابا جديدا باسم المرشد الإيراني

وكالات
نشر في: الإثنين 28 أكتوبر 2024 - 7:17 م | آخر تحديث: الإثنين 28 أكتوبر 2024 - 7:17 م

أوقفت منصة «أكس» على شبكة التواصل الاجتماعي، حسابًا جديدًا نشر رسائل باللغة العبرية باسم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي.

تم تعليق هذا الحساب الذي تم إنشاؤه حديثًا صباح الاثنين، مرفقا بالإشعار القصير التالي: «إكس تعلق الحسابات التي تنتهك سياساتها»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ولم تحدد المنصة المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك القاعدة المزعوم انتهاكها.

وتم افتتاح هذا الحساب خلال عطلة نهاية الأسبوع بالعبارة الاستفتاحية «بسم الله الرحمن الرحيم».

وتدير خدمات آية الله علي خامنئي عدة حسابات باسمه على شبكات التواصل الاجتماعي، تبث رسائل بلغات مختلفة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك