رئيس جامعة أسيوط يفتتح أعمال التجديد لمدرجات كلية العلوم بجامعة

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين؛ تجديدات مدرجيّ (٥) ، و(٧) بكلية العلوم؛ لتلبية المتطلبات التعليمية، والخطط الدراسية بالكلية،وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة الجامعة؛ للعمل على تحديث بنيتها التحتية، وتطوير مباني الجامعة، ومنشآتها.

حضر الافتتاح؛ الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالحميد أبو سحلي عميد كلية العلوم، والدكتور محمد حلمي الحفناوي المستشار الهندسي لرئيس جامعة أسيوط، والمشرف على أعمال التجديدات.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط: إن أعمال تطوير، ورفع كفاءة مدرجي كلية العلوم، تمت بتكلفة إجمالية (٢) مليون جنيه، واستهدفت التركيز على توفير بيئة تعليمية تفاعلية للطلاب، تساعدهم علي التعلم، والتواصل، والمشاركة الإيجابية، وتضمنت أعمال التجديدات بمدرج (٧) ؛ تجديد الأرضيات، والحوائط، وإصلاح، وصيانة المنصة، والمقاعد بالكامل؛ لاستيعاب نحو (٥٠٠) طالب، كما تم تحديث وسائل العرض التعليمية بالمدرج، بالإضافة إلى أعمال تطوير مدرج(٥)؛ لاستيعاب نحو (٧٠٠) طالب، وإعادة ترميم الحوائط، ودهانها، وصيانة لأنظمة الكهرباء، وإعادة توزيع الإضاءة بشكل مناسب، وزيادة أجهزة التهوية بالمدرج.

شهد الافتتاح حضور؛ الدكتور أبوبكر الطيب وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عصام فضل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ومهندسي، ومشرفي إدارة الإنشاءات الهندسية بجامعة أسيوط.