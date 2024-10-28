 قطار النوم يدهس شاب عند مزلقان ماقوسة مركز المنيا - بوابة الشروق
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قطار النوم يدهس شاب عند مزلقان ماقوسة مركز المنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الإثنين 28 أكتوبر 2024 - 2:29 م | آخر تحديث: الإثنين 28 أكتوبر 2024 - 2:29 م

لقي شاب مجهول الهوية، مصرعه دهسا أسفل عجلات قطار النوم، عند مزلقان قرية ماقوسة، مركز المنيا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع شاب أسفل عجلات القطار، عند مزلقان قرية ماقوسة، مركز المنيا.

وعلي الفور انتقل الي مكان الحادث رجال الأمن وسيارة الإسعاف، وتبين من التحريات، أن الشاب المتوفى، مجهول الهوية، وأن القطار رقم 82 هو القطار القادم من اتجاه الشمال، وأن الشاب مر بالخطأ.

وتم تحرير المحضر اللازم ،وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، ويبذل رجال البحث الجنائي جهودهم، للتعرف على هوية الشاب المتوفى.


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