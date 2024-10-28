ترامب يظهر في تجمع انتخابي في نيويورك معقل الديمقراطيين

في ظهور مشترك مع ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك وعدد من المؤيدين البارزين، قام مرشح الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بحملة انتخابية يوم الأحد في ماديسون سكوير جاردن في نيويورك- الولاية التي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه لا أمل له في الفوز بها.

وولد ترامب/78 عاما/ في حي كوينز، الذي كان ولا يزال يعتبر منطقة من الطبقة العاملة إلى الطبقة المتوسطة، ولم يحظ أبدا بدعم من النخبة الليبرالية في مانهاتن، التي ابتعدت عن مرشح الحزب الجمهوري أكثر مع تزايد حدة خطاب حملته.

ومع ذلك، ألقى ترامب خطابه في الساحة الأيقونية للمدينة، حيث حظي بتصفيق كبير عند هجومه الشخصي على منافسته كامالا هاريس، رغم تكراره الأكاذيب حول المرشحة الديمقراطية وسياساتها المتعلقة بالهجرة.

وأشاد ماسك بسياسة ترامب الاقتصادية، وقبل أن يصعدا على المسرح، تحدثت زوجة ترامب ميلانيا، التي لم تظهر كثيرا خلال هذه الحملة، ونجم المصارعة السابق هالك هوجان أيضا في مانهاتن.

ووصلت الحملة الانتخابية إلى مرحلتها النهائية، مع اقتراب موعد الانتخابات النهائية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني.