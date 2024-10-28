محافظ الشرقية يوقع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية باستثمارت 600 مليون جنيه

وقع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بروتوكول تعاون مع الدكتورة هبة السيد، رئيسة جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس علاء شوقي، رئيس مجلس إدارة شركة تشيلو؛ لإقامة منطقة تجارية على مساحة 4 أفدنة بأرض العصلوجي بمدينة الزقازيق.

أوضح محافظ الشرقية، في بيان له، أن المنطقة التجارية المزمع إقامتها بموجب بروتوكول التعاون تتضمن أنشطة تجارية متنوعة ومطاعم باستثمارات تصل إلى 600 مليون جنيه، وتساهم في توفير 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء محافظة الشرقية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوقيع عقود شراكة بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة ومحافظتي الشرقية وبني سويف؛ لإنشاء مشروعات ومراكز تجارية جديدة تتضمن أنشطة متنوعة، منها هايبر ماركت وأسواق جملة ومناطق ترفيهية وأندية اجتماعية وخدمات حكومية ومحطات خدمة وتمويل سيارات ومخازن أدوية وأنشطة تجارية متنوعة باستثمارات تصل إلى 4.8 مليار جنيه، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب محافظ الشرقية.

في السياق ذاته، صرح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن التجارة الداخلية تعد محركا رئيسيا للنمو الإقتصادي، كونها تسهم في خلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتعزز الاستهلاك المحلي.