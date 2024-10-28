مندوب فلسطين في الجامعة العربية يستقبل نظيره العُماني بحضور عضوي البرلمان العربي

استقبل السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، نظيره السفير عبد الله الرحبي مندوب سلطنة عمان في مقر المندوبية بالقاهرة، بحضور كلٌّ من الدكتورة مي كيلة، ودكتور ناصر أبو بكر، عضوي البرلمان العربي عن فلسطين.

وبحث السفيران خلال اللقاء كيفية تفعيل القرارات الصادرة عن مجالس جامعة الدول العربية من أجل إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقف جريمة الإبادة الجماعية، وتفعيل مضامين الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية القاضي بعدم قانونية الإحتلال الإسرائيلي ووجوب إنهائه وإزالة كل آثاره.

كما أطلع عضوا البرلمان العربي السفير العماني على عمل البرلمان العربي تجاه القضية الفلسطينية وقرار البرلمان إرسال وفد إلى المحكمة الجنائية الدولية لتقديم شكوى ضد إسرائيل لإرتكابها جرائم ضد الشعب الفلسطيني تدخل في اختصاص المحكمة.

وقد حضر اللقاء من مندوبية فلسطين كلٌّ من المستشار أول دكتور رزق الزعانين، والملحق الدبلوماسي ماهر أسامة مسعود.