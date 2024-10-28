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أيمن الصفدي: إسرائيل تخرق الاتفاق المبرم بينها وبين الاتحاد الأوروبي

د ب أ
نشر في: الإثنين 28 أكتوبر 2024 - 2:40 م | آخر تحديث: الإثنين 28 أكتوبر 2024 - 2:40 م

- إفلات إسرائيل من العقاب مكنها من مواصلة خروقاتها

أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن إفلات إسرائيل من العقاب مكّنها من مواصلة خروقاتها.

ونقلت قناة "المملكة" الأردنية، اليوم الاثنين عن الصفدي قوله، خلال كلمته في منتدى الاتحاد من أجل المتوسط في مدينة برشلونة الإسبانية، إن "إسرائيل تخرق الاتفاق المبرم بينها وبين الاتحاد الأوروبي ويتوجب مواجهة ذلك بكل شجاعة وجرأة حتى لا يفقد الاتحاد الأوروبي مصداقيته".

وبيّن الصفدي أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية تريد إبعاد كل الفلسطينيين من أراضيهم ولا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي"، موضحا أن هناك العديد من المدن التي تم تدميرها بفعل القنابل ويتم استهدافها دون توقف.

وأكد أنه لا يمكن التزام الصمت على المستوى العالمي تجاه ما جرى على مستوى مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة من احتجاز للأطباء والممرضين ومنعهم من تقديم العلاج للمرضى والمصابين.

وشدّد الصفدي على ضرورة اتخاذ القرارات وأن تكون أولوية المجتمع الدولي هي إنهاء الحرب وعدم استخدام التجويع كآلة في الحرب

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