المقاومة الإسلامية بالعراق تستهدف موقعا عسكريا شمالي الأراضي المحتلة

قالت المقاومة الإسلامية في العراق إن مقاتليها استهدفوا فجر اليوم الاثنين بالطائرات بدون طيار (درون) موقعا عسكريا شمالي الأراضي المحتلة.

وذكرت المقاومة في بيان "استمرارا لنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الاثنين هدفا عسكريا في شمال الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسيّر".

وأكدت أنها ستستمر "في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وقالت المقاومة الإسلامية بالعراق أمس الأحد إنها قصفت في هجومين منفصلين بطائرات الدرون أهدافا حيوية في إيلات والجولان المحتل.

يذكر أنه في الرابع من أكتوبر الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل اثنين من جنوده وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء انفجار طائرة درون-أطلقت من العراق- في قاعدة لقواته شمالي الجولان السوري المحتل، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.