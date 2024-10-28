 ممثل حماس في إيران: استشهاد السنوار لن يزيدنا إلا قوة وإصرارا على مقاومة الاحتلال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ممثل حماس في إيران: استشهاد السنوار لن يزيدنا إلا قوة وإصرارا على مقاومة الاحتلال


نشر في: الإثنين 28 أكتوبر 2024 - 4:33 م | آخر تحديث: الإثنين 28 أكتوبر 2024 - 4:33 م

استقبل مكتب حركة المقاومة الإسلامية حماس في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الاثنين، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني العميد علي أكبر أحمديان؛ للتعزية باستشهاد قائد الحركة يحيى السنوار.

وبحسب بيان صادر عن الحركة، نقل أحمديان، تعازي قيادات مجلس الأمن القومي الإيراني باستشهاد السنوار، مؤكدًا أن «السنوار قائد كبير استطاع أن یستنهض الأمة العربية والإسلامية لمقاومة الكيان الصهيوني».

وأضاف: «إننا نشعر بخسارة كبيرة لفقد هذا القائد المجاهد الحكيم الغيور، ولكن الشهادة تجعل منه أسطورة خالدة».

بدوره، رحب ممثل حماس في إيران د. خالد القدومي بزيارة أحمديان، قائلًا إنها تأكيد على مواصلة الدعم والإسناد الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية للمقاومة الفلسطينية.

وأكد القدومي أن «استشهاد السنوار لن يزيد الحركة إلا قوة وإصرارًا على مقاومة الكيان الصهيوني، وإفشال كل مخططاته في المنطقة».

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