رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى الاستعداد الشامل لمواجهة المخاطر الجيوسياسية بالشرق الأوسط

أصدر الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، اليوم الاثنين، تعليماته بالاستعداد الكامل للمخاطر وعدم اليقين بشأن الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، حسبما قال مكتبه.

وبحسب وكالة «يونهاب»، جاء ذلك خلال اجتماع أسبوعي مع رئيس الوزراء هان دوك-سو، في الوقت الذي من المتوقع فيه نشر قوات كورية شمالية مع الجيش الروسي للقتال ضد أوكرانيا، ومع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب الضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على إيران.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي جيونغ هيه-جيون، في إفادة مكتوبة، إن الرئيس يون أمر مساعديه ببذل الجهود الشاملة لإدارة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة وعدم اليقين الاقتصادي الخارجي في المناطق، بما في ذلك أوكرانيا والشرق الأوسط.

وحضر الاجتماع أيضا مستشار الأمن الوطني شين وون-سيك، الذي عاد مؤخرا من رحلته إلى واشنطن العاصمة لحضور اجتماع مع نظيريه الأمريكي والياباني.