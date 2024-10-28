بوتين يوقع قانونا يكافح قوننة وضع المهاجرين في روسيا من خلال الزيجات الصورية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت، قانونا يكافح قوننة وضع المهاجرين في روسيا من خلال الزيجات الصورية، وتم نشر المرسوم على الموقع الرسمي للوثائق القانونية في روسيا.



وبموجب المرسوم، سيتمكن الأجنبي من التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة بموجب إجراء مبسط بعد ثلاث سنوات من الزواج من مواطن (مواطنة) روسي يقيم بشكل دائم في البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون مثابة الأساس للحصول على التصريح وجودُ طفل مشترك يعيش بشكل دائم في روسيا ويحمل الجنسية الروسية. ويجب أن يكون لدى الوالد الثاني أيضا جواز سفر روسي.

ومن الضروري تأكيد حقيقة العيش مع طفل أو والد آخر لمدة ثلاث سنوات في المحكمة على الأقل قبل التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة.

وسيتم إلغاء تصريح الإقامة المؤقتة أو تصريح الإقامة إذا ألغت المحكمة التبني أو سجل إثبات الأبوة أو إبطال الزواج الذي أصبح أساسا لاستلام المستندات.

وكما أوضح رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، بعد تشديد هذه المتطلبات، سيصبح الدخول في زواج وهمي عديم الفائدة للحصول بسرعة على تصريح إقامة مؤقتة.

وتم تقديم مشروع القانون إلى مجلس الدوما في نوفمبر من العام الماضي. ومدبجوه هم الأعضاء في مجلس الشيوخ أندريه كليشاس، وإيرينا روكافيشنيكوفا، ويوري فالييف، بالإضافة إلى نائب مجلس الدوما فيكتور فودولاتسكي.