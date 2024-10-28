ألكاراز: فينيسيوس ورودري يستحقان الفوز بالكرة الذهبية

أكد لاعب التنس الإسباني كارلوس ألكاراز أنه لن يحضر حفل الكرة الذهبية لكرة القدم مساء الاثنين لعدم دعوته إليها، لكنه أوضح أن "كلا من رودري وفينيسيوس يستحقان الفوز بها.

وقال المصنف رقم 2 عالميا من باريس، حيث يوجد حاليا لخوض بطولة الماسترز ذات الألف نقطة في العاصمة الفرنسية: "كان يبدو أن فينيسيوس (لاعب ريال مدريد) سيفوز بالجائزة، والآن يبدو أن رودري (مانشستر سيتي) سيفوز بها".

وتابع: "إنهما لاعبان رائعان، ويستحقان الجائزة على العام الرائع الذي قدماه. أنا على وفاق تام معهما وأيا كان الفائز منهما سأكون سعيدا للغاية".

وذكر ألكاراز أنه لن يحضر حفل الليلة المرتقب على مسرح شاتليه، لكنه يخطط لمشاهدته عبر التلفاز.

وتابع: "كنت أود الحضور، لكن لم تتم دعوتي. إلى جانب ذلك، أنا هنا من أجل البطولة وغدا لدي مباراة (ضد التشيلي نيكويس جاري أو الإيطالي لورينزو سونيجو)".

وأصبح الإسباني رودريجو هرنانديز "رودري"، لاعب وسط مانشستر سيتي، المرشح الأول للفوز بالكرة الذهبية الليلة في باريس، بعد أن تأكد عدم سفر بعثة ريال مدريد إلى العاصمة الفرنسية لحضور حفل تسليم الجائزة.

وكانت بعثة النادي الملكي، التي تضم اللاعبين فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام وداني كارفاخال وآخرين، قد خططت للسفر إلى باريس في وقت مبكر من المساء، لكنها ألغت الرحلة بعد تلقيها معلومات تفيد بأن المهاجم البرازيلي، الذي كان المرشح الأبرز للفوز بالجائزة، لن ينال هذا التكريم، حسبما ذكرت مصادر من ريال مدريد.