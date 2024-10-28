بوتين يناقش مع مجلس الأمن الروسي العمل مع أقرب الشركاء في الاتجاه الجنوبي

ناقش مجلس الأمن الروسي برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين، في اجتماع عقد بواسطة تقنية الفيديو العمل مع أقرب الشركاء إلى روسيا في الاتجاه الجنوبي.





وقال بوتين في افتتاح الاجتماع: "سنتحدث اليوم عن عملنا مع أقرب شركائنا في الاتجاه الجنوبي. هناك العديد من الأسئلة، لدينا حجم كبير من التعاون".

بعد ذلك، أعطى بوتين الكلمة لرئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، لتقديم تقريره.

وحضر الاجتماع أيضًا رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري ميدفيديف، ورئيس الإدارة الرئاسية الروسية أنطون فاينو، وسكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو ، ووزير الدفاع أندريه بيلاوسوف، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، ورئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، والممثل الرئاسي الخاص للأنشطة البيئية والإيكولوجية والنقل سيرجي إيفانوف.