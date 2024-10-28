كرواتيا تعلن عن عزمها تزويد أوكرانيا بالدبابات بمساعدة ألمانية

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تعتزم كرواتيا تزويد أوكرانيا بـ 30 دبابة قتالية و 30 مركبة مشاة قتالية من حقبة الحرب الباردة بدعم من ألمانيا ، وذلك وفقا لاتفاقية تم توقيعها في برلين اليوم الاثنين.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بعد توقيع الاتفاقية مع نظيره الكرواتي إيفان أنوسيتش، إنه :" سيتم تسليم أول دفعة إلى أوكرانيا هذا العام.

ويشمل الاتفاق قطع الغيار والذخيرة.

وتم إنتاج هذه المدرعات في يوغوسلافيا السابقة ولكن زغرب أكدت أنها في حالة جيدة.

وستقدم ألمانيا الدعم المالي لشريكها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في شراء أحدث دبابات القتال الألمانية الصنع طراز ليوبارد 2 إيه 8 .

في حين أعربت حكومة رئيس الوزراء الكرواتي المحافظ أندريه بلينكوفيتش عن استعدادها لدعم أوكرانيا بالسلاح ، فإن الرئيس اليساري زوران ميلانوفيتش يعارض بشدة تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وبصفته القائد الأعلى الرسمي للقوات المسلحة الكرواتية، حاول منع الضباط الكروات من المشاركة في منظمة حلف ناتو للمساعدة الأمنية والتدريب لأوكرانيا(نساتو) التي تم تشكيلها مؤخرا.