جوتيريش: السودانيون يعيشون كابوس الجوع والعنف والأمراض

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شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، على أن الشعب السوداني يعيش كابوس الجوع والعنف والأمراض.

جاء ذلك في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول السودان، وفقا لوكالة الأناضول.

وأشار جوتيريش، إلى مرور 18 شهرًا على بدء الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ولفت إلى أن الألم يزداد يومًا بعد يوم، مبينًا أن 25 مليون شخص في السودان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

وقال جوتيريش: "الشعب السوداني يعيش كابوس العنف، حيث قتل آلاف المدنيين وعانى آخرون من جرائم مروعة مثل الاغتصاب والعنف الجنسي".

وأكد أن التقارير الواردة عن عمليات القتل الجماعي والعنف الجنسي في ولاية الجزيرة مروعة.

وأضاف: "كما يعيش الشعب السوداني كابوس الجوع بنفس الوقت، إذ يعاني 750 ألف شخص في البلاد من مستويات رهيبة من انعدام الأمن الغذائي والمجاعة".

كما ذكر جوتيريش، أن السودانيين يعيشون أيضًا كابوس المرض والنزوح، وأن 11 مليون شخص نزحوا، وفرّ 3 ملايين آخرين إلى دول الجوار.

وأردف: "نواجه خطرًا جديًا يتمثل في تأجج عدم الاستقرار الإقليمي من الصحراء إلى القرن الإفريقي ومن هناك إلى البحر الأحمر بسبب الصراع في السودان".