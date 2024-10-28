وافقت السلطات الإيرانية على نقل السجينة الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي إلى المستشفى بعد نحو تسعة أسابيع من معاناتها من المرض، حسبما أفادت مجموعة تدعو للإفراج عن الناشطة يوم الأحد.

وذكر "تحالف الإفراج عن نرجس" في بيان أن محمدي يجب أن تحصل على تسريح صحي لتلقي علاج شامل لمجموعة من الأمراض، مشيرة إلى أن مجرد نقلها إلى المستشفى لن يحل المشاكل الصحية الخطيرة الناتجة عن أشهر من الإهمال والحرمان.

ويجري احتجاز محمدي في سجن إيفين، سيئ السمعة في إيران، والذي يضم سجناء سياسيين وأشخاص لهم روابط مع الغرب. وكانت قد قضت بالفعل 30 شهرا في السجن، أضيفت إليها 15 شهرا أخرى في يناير الماضي.

وأصدرت السلطات الإيرانية أول أمس السبت حكما إضافيا بالسجن لمدة ستة أشهر ضدها بعد احتجاجها على إعدام سجينة سياسية آخرى في جناح النساء بسجن إيفين في 6 أغسطس الماضي.

وتعاني محمدي من أمراض بالقلب، وفقا لتقرير طبي صدر في سبتمبر الماضي.

يشار إلى أن محمدي/52 عاما/ هي المرأة التاسعة عشر التي تفوز بجائزة نوبل للسلام، وهي ثاني امرأة إيرانية تفوز بها بعد الناشطة في مجال حقوق الإنسان شيرين عبادي في عام 2003.