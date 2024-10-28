ماكرون يبدأ زيارة رسمية إلى المغرب اليوم

من المقرر أن يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، اليوم الاثنين، حيث من المتوقع أن يلتقي بقادة المملكة الواقعة في شمال أفريقيا، ويناقش الشراكات المتعلقة بالتجارة وتغير المناخ والهجرة.

ومن المقرر أن يلتقي ماكرون، خلال زيارة إلى الرباط تستغرق ثلاثة أيام، بالملك محمد السادس ورئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش ويلقي كلمة أمام البرلمان المغربي.

وتأتي زيارة الرئيس الفرنسي بعد أشهر من تغيير ماكرون لموقف فرنسا العلني طويل الأمد ودعمه لخطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وأدت هذه الخطوة إلى اقتراب البلاد من المغرب وأبعدتها عن الجزائر، التي تستضيف مخيمات اللاجئين التي تحكمها جبهة البوليساريو المؤيدة للاستقلال والتي دعت منذ فترة طويلة إلى إجراء استفتاء تنظمه الأمم المتحدة لحل الصراع.

وأشادت الصحف المغربية، في الأيام التي سبقت الزيارة، بـ "لم الشمل الدافئ" و"شهر العسل الجديد" بين البلدين، فيما تم رفع الأعلام الفرنسية في جميع أنحاء الرباط.