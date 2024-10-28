رئيس وزراء النرويج: الوضع في غزة مقلق ومؤلم

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قال رئيس الوزراء النرويجي جوناس ستور، إن الوضع في قطاع غزة الفلسطيني "مقلق ومؤلم"، وإن عدم الالتزام بمبادئ القانون الإنساني الدولي يؤدي إلى "الهمجية".

وأوضح ستور، في تصريح لصحيفة "VG" النرويجية، اليوم الاثنين، أن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة تثير القلق.

وأضاف أن القانون الإنساني الدولي يحدد المبادئ التي تميز الإنسانية عن الهمجية، وفقا لوكالة الأناضول.

وتابع: "إذا لم يتم اتباع هذه المبادئ، كما هو الحال في غزة، فسنجد أنفسنا في همجية".

وأشار ستور، إلى أن منظمات مهمة مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، دقت ناقوس الخطر بشأن غزة، وأن الوضع هناك خطير للغاية.