جيش الاحتلال يعلن إصابة 7 ضباط وجنود في معارك جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إصابة 7 ضباط وجنود في معارك جنوب لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقل موقع «ليبانون ديبايت»، عن صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، قولها إنه «بعد شهر من الحرب، عملية لبنان تترك آثارًا وخيمة على إسرائيل».

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن «عدد الجنود الذين يقتلون في الجنوب يتزايد بدلًا من أن يتناقص مع مرور الوقت».

وأوضحت «جيروزاليم بوست»، أن «حزب الله متماسك وقادر على مواصلة عملياته القاتلة، على الرغم من الضربات الأخيرة التي تلقاها».

وكشفت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الأحد، أن «عدد الإصابات التي دخلت المستشفيات منذ آخر تحديث في 15 أكتوبر وحتى أمس الأحد بلغ 1110 إصابة».

وأشارت إلى أن «عدد الإصابات التي دخلت مستشفيات الشمال، خلال الـ24 ساعة الأخيرة بلغت 104 إصابات».

أيضاً، لفتت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى «إصابة 88 عسكرياً إسرائيلياً في معارك لبنان، خلال الـ48 ساعة الماضية».

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى «مقتل 22 جنديا وضابطا في الجيش الإسرائيلي بمعارك الجنوب وغزة، خلال الأسبوع الأخير».

كما اعترف الجيش الإسرائيلي أمس الأحد، بمقتل جنديين إسرائيليين؛ أحدهما في معارك الجنوب والآخر في قطاع غزة.