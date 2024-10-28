طب عين شمس تستضيف حدثًا عن الصحة النفسية

نظم طلاب طب كلية الطب جامعة عين شمس حدثاً يركز على الصحة النفسية، تحت عنوان “Caring Hearts”.

حيث استضافوا الدكتورة داليا غزلان، طبيبة وناشطة في مجال صحة المرأة وحقوق الإنسان والحيوان.

خلال الحدث، قدمت داليا رؤى حول التحديات النفسية التي يواجهها الطلاب، خاصة طلاب الطب، وأهمية التحدث عن الصحة النفسية دون خجل. كما شهد اللقاء نقاشاً مثمراً بين د. داليا ود. محمود شفيق، طبيب نفسي، حول الضغوطات التي يمر بها طلاب الطب، وكيفية مواجهة هذه الضغوطات لتحقيق التوازن بين الحياة الدراسية والشخصية.

شارك في الحدث أيضاً د. رامي نخلة، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير، ود. حسين سويلم، المتخصص في طب العيون، حيث تحدثا عن كيفية العيش بصحة جيدة وسبل تحقيق التوازن في الحياة بعيداً عن الضغوطات اليومية، وأهمية الحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية معاً.