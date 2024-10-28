 غزة.. الاحتلال يقتحم مدينة سلفيت ويداهم عدة منازل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غزة.. الاحتلال يقتحم مدينة سلفيت ويداهم عدة منازل

وكالات
نشر في: الإثنين 28 أكتوبر 2024 - 3:40 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 أكتوبر 2024 - 3:40 ص

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة وداهمت عدة منازل، عرف من أصحابها: معزوز الطقطق، وسامي أبو زاهر، وأبو بلال شاهين، وأبو أشرف زهد، وماهر الرمال، ويسار اشتية.


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