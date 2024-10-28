اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة وداهمت عدة منازل، عرف من أصحابها: معزوز الطقطق، وسامي أبو زاهر، وأبو بلال شاهين، وأبو أشرف زهد، وماهر الرمال، ويسار اشتية.