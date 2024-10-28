استطلاعات خروج الناخبين : الأحزاب الموالية للغرب تتصدر في الانتخابات البرلمانية البلغارية

تصدرت الأحزاب الموالية للغرب الانتخابات البرلمانية المبكرة في بلغاريا، وفقا لتوقعات تستند إلى استطلاعات خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، وذلك بعد الانتخابات السابعة التي تجريها البلاد خلال ثلاثة أعوام ونصف.

وصوت ما يتراوح بين 1ر25% و4ر26% من الناخبين لصالح تحالف يمين الوسط الذي يضم حزب مواطنين من أجل التنمية الأوروبية "جيرب" واتحاد القوى الديمقراطية، حسبما قال معهدان لاستطلاع الرأي هما جالوب إنترناشيونال البلقان وألفا ريسيرش اليوم الأحد بعد إغلاق مراكز الاقتراع.

وكانت ثاني أقوى قوة سياسية هي التحالف الليبرالي المحافظ، الذي من المتوقع أن يحصل على ما يتراوح بين 5ر15% و9ر14% من الأصوات.

ويرغب التحالفان في الحفاظ على التوجه الأوروبي الأطلسي لبلغاريا ومواصلة دعم أوكرانيا في الصراع المسلح مع روسيا.

ووفقا للبيانات، جاء حزب فازرازداني (النهضة) القومي الشعبوي الموالي لروسيا في المركز الثالث بنسبة تأييد تتراوح بين 8ر13% و9ر12% .

وقد أصبحت الانتخابات البرلمانية المبكرة في بلغاريا ضرورية نظرا لعدم تمكن أي حزب من تشكيل حكومة بعد الانتخابات المبكرة التي جرت في 9 يونيو الماضي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الائتلافات صعبا بعد هذه الانتخابات كما كان الحال بعد الانتخابات السابقة.