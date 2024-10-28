أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الداخلية الروسية أنه تم حرمان أكثر من 10 أشخاص من الجنسية الروسية لرفضهم التسجيل في الخدمة العسكرية في سانت بطرسبرغ.



وجاء في البيان: "بقرار من وزارة الداخلية، تم حرمان أكثر من عشرة أجانب من الجنسية، وهذا القرار نتيجة لعدم الوفاء بالتزامات التسجيل في الخدمة العسكرية".

ووفقا للوزارة، فإن بين المخالفين الذين فقدوا جنسيتهم الروسية الصادرة سابقا مواطنين من دول مختلفة.

وأوضحت الوزارة أن جميع المخالفين تجاهلوا شرط التسجيل العسكري الأولي خلال أسبوعين من حصولهم على الجنسية.

وأكدت وزارة الداخلية أنه سيتعين على هؤلاء الأشخاص الآن اتخاذ قرار بشأن وضعهم القانوني أو مغادرة روسيا.