الطوارئ الروسية: مصرع 4 أشخاص في تحطم مروحية بمقاطعة كيروف

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم السبت، مصرع 4 أشخاص إثر تحطم طائرة مروحية من طراز "مي 2" في غابة في مقاطعة كيروف.



وأشارت الوزارة إلى أن "رجال الإنقاذ من وزارة الطوارئ الروسية عثروا على جثث ثلاثة قتلى"، وفي وقت لاحق، أبلغت الطوارئ الروسية عن العثور على جثة الضحية الرابعة.

وقبل ذلك، أفادت الوزارة بأن المروحية من طراز "مي 2" قامت بهبوط اضطراري في الغابة بالقرب من قرية بيلينكي في مقاطعة كيروف، مشيرة إلى وجود أربعة أشخاص على متن الطائرة.

وأوضح حاكم المقاطعة ألكسندر سوكولوف عبر قناته على "تلغرام": "نحن نتحدث عن طائرة مروحية تابعة للإسعاف الجوي".

وكتب: "عملت طائرة مي 2 مع فريق من الأطباء في داروفسكوي قبل الساعة 18:00 بقليل، وأثناء عودة المروحية تحطمت بعد بضع دقائق، ولم يكن هناك مرضى على متنها، وفقًا للبيانات الأولية، كان هناك طيار طبيب واثنان من المسعفين في قمرة القيادة".

وأشار رئيس المنطقة إلى أن كافة الخدمات العملياتية تعمل في موقع سقوط المروحية.

وتوجه النائب الأول لرئيس حكومة مقاطعة كيروف، دميتري كورديوموف، ورئيس المديرية الرئيسية لوزارة الطوارئ في المقاطعة أليكسي أنيكين، على وجه السرعة إلى داروفسكايا.