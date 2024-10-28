وزير خارجية إسبانيا: نعمل من أجل التوصل لهدنة دائمة في لبنان

دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم، إلى التوصل لحل سياسي يطبق حل الدولتين من أجل إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

جاءت تصريحات ألباريس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في برشلونة، على هامش المنتدى الإقليمي التاسع للاتحاد من أجل المتوسط.

وقال وزير الخارجية الإسباني إن بلاده دعمت عملية السلم في المنطقة، مشيرا إلى أن بلاده لعبت دورا للتوصل إلى تسويات وحلول من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، والعمليات الإغاثية إلى غزة.

وحول الأوضاع في قطاع غزة، قال وزير الخارجية الإسباني: "لا أجد كلمات لوصفها".

وأوضح ألباريس أن إسبانيا تعمل للوصول إلى هدنة مستمرة ودائمة في لبنان.

ويضم الاتحاد من أجل المتوسط 43 دولة، هي مصر و تركيا وفلسطين وإسرائيل والأردن والبوسنة والهرسك وشمال مقدونيا والجبل الأسود وألبانيا وموناكو والمغرب وتونس وسوريا والجزائر ولبنان وموريتانيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي الـ27.