موريتانيا: توقيف زورق لمهاجرين غير نظاميين في طريقم إلى إسبانيا

أعلنت سلطات خفر السواحل بموريتانيا اليوم الاثنين، توقيف زورق بمدينة نواذيبو الساحلية (450 كيلومتر غربي نواكشوط) يقل ثمانية وثمانين مهاجرا من عدة بلدان أفريقية كانوا في طريقهم إلى إسبانيا.

وأوضحت مصادر بخفر السواحل أن فرق خفر السواحل تمكنت من توقيف الزورق وعلى متنه مهاجرون من السنغال ومالي وغينيا وجامبيا، وأن مهاجرا واحدا على الأقل لقي حتفه بينما أصيب عدد آخر باصابات مختلفة، ويعاني أغلب المهاجرين من الانهاك والإعياء الشديد بسبب نقص الماء والغذاء.

ونوهت إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأشارت إلى أن الزورق قد انطلق قبل أيام من الشواطئ السنغالية.